Уволен глава Минздрава Украины

Увольнение поддержали 292 депутата Верховной рады.

В Украине освободили от должности министра здравоохранения на внеочередном заседании 18 мая, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, увольнение Максима Степанова с должности главы Минздрава поддержали 292 депутата Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты ранее неоднократно призывали уволить главу Минздрава. По мнению оппозиции, за год на посту Степанов так и не смог эффективно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции и провалил кампанию по вакцинации от COVID-19.

Сам Степанов заявлял об отсутствии в Украине медицины как системы. Он заявлял, что в стране есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.

Пресс-секретарь спикера Верховной рады Ольга Туний на прошлой неделе заявила, что представление премьера Украины Дениса Шмыгаля об отставке главы минздрава поступило в Раду. Позже Степанов назвал ситуацию со своей возможной отставкой "подковерными играми", подчеркивая, что сам никаких заявлений не писал.

Максим Степанов возглавил министерство здравоохранения Украины в марте 2020 года, сменив в разгар пандемии COVID-19 кардиохирурга Илью Емца.

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