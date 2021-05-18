Названа дата запуска в ЕАЭС единой системы поиска "Работа без границ"

В промышленную эксплуатацию проект введут с 1 июля 2021 года.

18 мая совет Евразийской экономической комиссии принял решение о вводе в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2021 года "Унифицированной системы поиска "Работа без границ" – первого совместного цифрового проекта стран Евразийского экономического союза, сообщает zakon.kz.

Основная цель проекта – создание поисковой системы для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах в сфере трудоустройства и занятости государств союза. пресс-служба ЕЭК

В результате реализации проекта пользователям системы – соискателям вакансий и работодателям союза – будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

В ЕЭК отметили, что информационные системы государств-участников проекта взаимодействуют между собой посредством унифицированного поискового интерфейса.

В проекте "Работа без границ" участвуют уже действующие системы из пяти стран ЕАЭС: от Республика Армения – информационная система по поиску работы и подбора персонала "Горц", со стороны Республики Беларусь – информационный портал государственной службы занятости, от Республики Казахстан – информационный портал "Работа" – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения, от Кыргызской Республики – информационный портал "Занятость" Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития, от Российской Федерации – информационная аналитическая система общероссийская база вакансий "Работа в России", - уточнили в комиссии.

В результате внедрения системы расширяется взаимодействие рынков труда союза.

Так, для граждан ЕАЭС появятся новые возможности для трудоустройства, для работодателей – увеличится количество площадок для поиска персонала; для государств союза – обеспечивается внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС, - перечислили в ЕЭК.

Проект состоит из четырех этапов: 1-й этап – мобилизация, 2-й этап – синхронизация, 3-й – разработка и запуск, 4-й – мониторинг и развитие. Проект реализован в рамках цифровой повестки ЕАЭС в части формирования цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств ЕАЭС.

В сентябре 2019 года стало известно, что в ЕАЭС стартует проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ".

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