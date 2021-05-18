Ограничения хотят ввести в одном из сел Северного Казахстана

Причина - бешенство среди собак.

В селе Жатыр Городецкого сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области выявили бешенство среди собак, передает zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, в связи с этим в Городецком сельском округе хотят установить ограничения. Проект постановления опубликован на сайте открытых нормативно-правовых актов.

В документе не содержатся дополнительные сведения о количестве зараженных животных. Также не сообщается о том, какие мероприятия намерены провести в населенных пунктах, чтобы минимизировать и свести к нулю заболеваемость бешенством.

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 1 июня.

Бешенство - особо опасное вирусное заболевание животных и человека. Оно поражает нервную систему и при отсутствии своевременного медицинского вмешательства не оставляет шансов на выживание. Вирус передается со слюной при укусе больным животным. Единственный способ защититься от смерти - поставить прививку.

СКО находится в зоне природного очага бешенства. В регионе опасный вирус чаще всего разносят дикие животные, заражают собак, кошек, сельскохозяйственных животных и по цепочке людей. В последний раз в области человек заражался бешенством в 1998 году.

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