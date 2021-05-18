Переболевшие COVID-19 казахстанцы могут получить бесплатную путевку в санаторий

Воспользоваться такими услугами без страховки невозможно.

Бесплатную путевку в санаторий могут получить казахстанцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Направление будет выписано, если пациент застрахован в системе ОСМС. Направить на восстановление в частный или государственный профилакторий может участковый врач через портал "Бюро госпитализации", - говорится в сообщении "Хабар 24".

Как уточняется, до 14 дней длится курс восстановления после перенесенного COVID-19, в который входят посещение соляных комнат, прогулки, многоразовое питание и лечение.

Если пациент получал лечение от коронавируса в стационаре, реабилитационный период начинается еще в стенах больницы. Последующий этап реабилитации проходит в дневных стационарах при поликлинике, к которой прикреплен пациент. Решение о назначении такого лечения принимает реабилитолог. К нему направляет участковый врач после проведения анализов пациента и определения степени тяжести перенесенной болезни. Врач-реабилитолог дает свое заключение и в случае необходимости направляет пациента на реабилитационные мероприятия, в том числе с использованием телемедицинских и информационных технологий, - говорится в сообщении sputnik.kz.

Восстанавливаться после коронавирусной инфекции могут лишь те пациенты, которые застрахованы в системе ОСМС.

Отмечается, что воспользоваться такими услугами без страховки невозможно.

Также сообщается, что при поступлении на реабилитацию казахстанцу нужно обязательно сдать ПЦР-тест на COVID-19: если он окажется положительным, то в реабилитации будет отказано.

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