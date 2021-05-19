Здание акимата продали под гостиницу в Туркестане

Его обладательницей стала 74-летняя пенсионерка из Кокшетау, которая купила здание за 313 млн тенге.

Здание акимата продали в Туркестане, передает zakon.kz.

По данным Первого канала "Евразия", сделка по продаже здания акимата, расположенного в центре Туркестана (площадь Есим хана, 3), совершилась быстро и незаметно для общественности. Чиновники по собственному желанию сняли для себя другое помещение, но перед тем, как переехать, отремонтировали здание за 257 млн тенге.

Как следует из официального ответа акимата Туркестана, "проект по открытию современной гостиницы был подготовлен для создания комфортных условий для туристов и гостей города".

Протокольное поручение акима Туркестанской области было получено в 2019 году. В данный момент акимат Туркестана находится в старом здании акимата области. Переезд или строительство нового здания не планируются. акимат Туркестана

Здание акимата, состоящее из четырех этажей и площадью более 2,5 тыс. кв. м, продали через электронный аукцион. Желающих приобрести здание было немного, обладательницей его стала 74-летняя пенсионерка из Кокшетау. Она купила здание акимата за 313 млн тенге.

Что за проблема? Не можем теперь начать работу там, хотя документы у нас все оформлены, у нас на руках. Собственница я. Мы, согласно Кодекса о земле, оформили эту землю, площадь тоже оплатили. Документы на руках. владелец здания Кульбиби Бектасова

Продажей здания акимата заинтересовались прокуроры, которые считают, что сделка проведена с нарушениями. Стоимость здания акимата искусственно занизили на 30% из-за неправильно проведенной оценки, а за время простоя от ремонта, сделанного на казенные деньги, не осталось и следа.

Отмечается, что прокуроры обратились с иском в суд. Ответчики – госорганы Туркестана, компания, проводившая оценку и индивидуальная предпринимательница.

Договор между управлением экономики и финансов акимата города Туркестана и ИП Бектасова Кульбиби Камбарбековна о купле-продаже здания признать недействительным. Признать утратившим силу и признать недействительным акт приема-продажи государственного имущества. решение специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области

Решение СМЭС пока не вступило в силу. Проигравшая сторона может подать апелляцию.

Как подчеркнули в акимате Туркестана, основная претензия прокуроров - это цена объекта.

В случае возвращения здания на баланс города, не исключено, что его снова выставят на продажу, - отмечается в сообщении.

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