Сбой произошел в работе Instagram

У большинства пользователей возникли проблемы с загрузкой новостной ленты и с работой раздела Stories.

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным сайта Downdetector, на сбои пожаловались пользователи соцсети из ряда стран - в основном из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.

Downdetector - сайт, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как сообщается, сбой произошел примерно 18:50 мск (21:50 по времени Нур-Султана).

У большинства пользователей возникли проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%). Также поступают жалобы на сбои при авторизации (18%).

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Ранее Instagram позволял делать фотографии квадратной формы, как камеры моментальной фотографии Polaroid, Kodak Instamatic и среднеформатные камеры 6×6 (большинство мобильных фотоприложений использует соотношение сторон 3:2), но с 26 августа 2015 года Instagram ввел возможность добавлять фото и видео с ландшафтной и портретной ориентациями без обрезания до квадратной формы.

В апреле 2012 года Instagram был приобретен компанией Facebook за 300 млн долларов денежными средствами и 23 млн акций компании, что в общей сложности составило $ 1 млрд.

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