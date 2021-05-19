Апокалипсис в небе: сильный ветер сорвал крыши со зданий школ, акимата и гостиницы

Об этом сообщили в ДЧС Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Пыльная буря накрыла Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области. Из-за сильного ветра кровлю сорвало со зданий школ, акимата и гостиницы, сообщает zakon.kz.

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В ДЧС СКО уточнили, что 18 мая в 13:20 в Тайыншинском районе в результате сильного ветра (порывы до 33 м/с) произошли частичные срывы кровель:

село Чермошнянка - со здания акимата Чермошнянского с/о на площади 80 кв. м (общая площадь 280 кв. м);

село Леонидовка - со здания Леонидовской СШ на площади 171 кв. м (общая площадь 3442 кв. м).

Также в ведомстве сообщили, что в 14:50 в Акжарском районе в результате сильного ветра (порывы до 33 м/с) произошли частичные срывы кровель:

село Талшик - со здания Бестерекской СШ на площади 290 кв. м (общая площадь 1636 кв. м);

село Алкатерек - со здания спортзала Алкатерекской СШ на площади 324 кв. м (общая площадь 2818 кв. м);

село Восход - со здания спортзала Восходской ОШ школы на площади 55 кв. м (общая площадь 1764 кв.м).

Жертв и пострадавших нет. Созданы комиссии. пресс-служба ДЧС СКО

Вместе с тем в ДЧС Акмолинской области сообщили, что 18 мая в 14:00 в Зерендинском районе на территории АО "Филиал "Международный аэропорт Н. Назарбаев" - "Аэропорт Кокшетау" порывами ветра (10-15 м/с) сорвана кровля с отдельно расположенного здания гостиницы на площади 750 кв. м (общая площадь здания 1500 кв. м) профлист по деревянной обрешетке.

Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

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