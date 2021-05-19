Названа ошибка Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой

Эксперт заявил, что администрация президента США заинтересована в поддержке Киева против "территориальной экспансии" России в Черном море.

Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, если резко ухудшатся отношения США и Турции, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в материале американского консервативного журнала о международной политике The National Interest политический аналитик Харун Карчич заявил, что администрация президента США Джо Байдена заинтересована в поддержке Киева против "территориальной экспансии" России в Черном море. Однако, по его мнению, Украина вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции.

Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией - равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде. Харун Карчич

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