США осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

Вашингтон осудил недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского народа.

США осуждают антисемитские высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что господин Эрдоган и другие турецкие лидеры должны воздержаться от высказываний, которые могут привести к росту насилия. В заявлении Госдепа не указано, о каких именно высказываниях идет речь.

США решительно осуждают последние антисемитские комментарии со стороны президента Эрдогана касательно еврейского народа и находят их достойными порицания. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться од подстрекательных ремарок, который могут привести к дальнейшему насилию,— приводятся слова господина Прайса на сайте Госдепа.

Представитель госдепартамента не уточнил, какие именно заявления турецкого президента имеет в виду.

14 мая Эрдоган заявил, что Турция поддерживает палестинцев в конфликте с израильтянами. Тогда же он назвал Израиль "террористическим государством", которое "перешло все границы". Турецкий президент не впервые использует подобные формулировки: 8 мая он заявил, что "террористическое государство Израиль безжалостно нападает на мусульман в Иерусалиме". Несколько дней спустя в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом Эрдоган пообещал, что "сделает все, что в его силах, чтобы <...> остановить террор и оккупацию Израиля".

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