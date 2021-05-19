Россию обвинили в "незаконных морских претензиях" в Арктике

Вашингтон призвал РФ "избежать милитаризации" Арктики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России в арктическом регионе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Он назвал их "незаконными морскими претензиями", и призвал Москву избегать милитаризации Арктики.

Особенно это касается ее [России] требований в отношении иностранных судов, проходящих по Северному морскому пути, что противоречит международному праву, — заявил Блинкен.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты возмущены требованиями, предъявляемыми Россией для прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Так, например, государствам необходимо заранее уведомлять Москву о проходе по российской части Арктики. Тех, кто попытается сделать это без официального разрешения, может ждать арест или даже уничтожение судна, указал госсекретарь.

Госсекретарь косвенно призвал Сергея Лаврова "избегать заявлений", подобных тем, которые были сделаны им в понедельник.

Ранее Лавров заявил, что по поводу увеличения военной активности России в Арктике не должно быть опасений.

Это наша территория, это наша земля, мы несем ответственность за безопасность нашего арктического побережья. И все, что там делает наша страна, абсолютно законно, — заявил глава МИД РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!