Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Футболисты "Челси" и "Лестера" устроили драку на поле

Фото: championat 19 мая 2021, 07:32

Встреча завершилась победой "Челси" с минимальным счетом 2:1.

"Челси" обыграл "Лестер" в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Матч прошел в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" при ограниченном количестве зрителей. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте. У "Лестер" единственный гол забил Келети Ихеначо.

В концовке матча на поле произошла потасовка. Португальский защитник "лис" Рикарду провел грубый прием, после чего его визави Антонио Рюдигер толкнул обидчика. Началась драка, в которую ввязался даже голкипер "Челси" Эдуар Менди.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Российские ученые создали питьевую вакцину от КВИ с клубничным вкусом
Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области