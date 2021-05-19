В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 364 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 364 048 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 264,

в городе Алматы – 525,

в городе Шымкенте – 81,

в Акмолинской области – 131,

в Актюбинской области - 68,

в Алматинской области – 114,

в Атырауской области – 66,

в ВКО – 77,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 328,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 56,

в Павлодарской области – 97,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 586,

в городе Алматы - 1313

в городе Шымкенте - 14,

в Акмолинской области - 170,

в Актюбинской области - 188,

в Алматинской области - 386,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 81,

в Жамбылской области - 68,

в ЗКО - 110,

в Карагандинской области - 324,

в Костанайской области - 27,

в Кызылординской области - 58,

в Мангыстауской области - 16,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 8,

в Туркестанской области - 48.

Всего в стране выздоровело 323 816 человек от COVID-19

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