В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 364 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 364 048 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 264,
- в городе Алматы – 525,
- в городе Шымкенте – 81,
- в Акмолинской области – 131,
- в Актюбинской области - 68,
- в Алматинской области – 114,
- в Атырауской области – 66,
- в ВКО – 77,
- в Жамбылской области – 21,
- в ЗКО – 98,
- в Карагандинской области – 328,
- в Костанайской области – 35,
- в Кызылординской области – 24,
- в Мангистауской области – 56,
- в Павлодарской области – 97,
- в СКО – 14,
- в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 586,
- в городе Алматы - 1313
- в городе Шымкенте - 14,
- в Акмолинской области - 170,
- в Актюбинской области - 188,
- в Алматинской области - 386,
- в Атырауской области - 98,
- в ВКО - 81,
- в Жамбылской области - 68,
- в ЗКО - 110,
- в Карагандинской области - 324,
- в Костанайской области - 27,
- в Кызылординской области - 58,
- в Мангыстауской области - 16,
- в Павлодарской области - 80,
- в СКО - 8,
- в Туркестанской области - 48.
- Всего в стране выздоровело 323 816 человек от COVID-19
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