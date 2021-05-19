Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 364 тысячи

Фото: pixabay 19 мая 2021, 08:03

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 364 048 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 264,
  • в городе Алматы – 525,
  • в городе Шымкенте – 81,
  • в Акмолинской области – 131,
  • в Актюбинской области - 68,
  • в Алматинской области – 114,
  • в Атырауской области – 66,
  • в ВКО – 77,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 98,
  • в Карагандинской области – 328,
  • в Костанайской области – 35,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области – 56,
  • в Павлодарской области – 97,
  • в СКО – 14,
  • в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 586,
  • в городе Алматы - 1313
  • в городе Шымкенте - 14,
  • в Акмолинской области - 170,
  • в Актюбинской области - 188,
  • в Алматинской области - 386,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 81,
  • в Жамбылской области - 68,
  • в ЗКО - 110,
  • в Карагандинской области - 324,
  • в Костанайской области - 27,
  • в Кызылординской области - 58,
  • в Мангыстауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 80,
  • в СКО - 8,
  • в Туркестанской области - 48.
  • Всего в стране выздоровело 323 816 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬22
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Российская участница «Евровидения 2021» Манижа выступила в полуфинале конкурса
Отсутствие горячей воды и кулеров: как лечат больных ковидом в Алматинской области