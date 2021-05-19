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Отбросило на 10 метров: автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Фото: zakon.kz. 19 мая 2021, 08:30

От полученных травм, женщина скончалась на месте.

В Алматы автобус городского маршрута 208, двигаясь по улице Жангельдина в северном направлении, допустил наезд на женщину, 1975 года рождения, сообщает zakon.kz.

По словам водителя, женщина резко выбежала на дорогу на пешеходном переходе.

Водитель не успел среагировать и допустил наезд. Удар был такой силы, что женщину отбросило более чем на 10 метров от перехода. От полученных травм, женщина скончалась на месте.

Водитель с 40-летним стажем рассказал, что до пенсии ему оставалось всего 9 месяцев.

Со слов водителя, он двигался со скоростью 40-50 км/час.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, криминалист, которые выясняют обстоятельства ДТП.

В салоне автобуса во время ДТП находились 3-4 человека. Травм во время торможения никто из пассажиров не получил.

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