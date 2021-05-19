Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на востоке от Алматы

Энергетический класс землетрясения 10.1.

Утром 19 мая на востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

19 мая в 7:31 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 410 км на восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.1.Магнитуда MPV 4.3.Координаты эпицентра 43.27° с.ш. 81.95° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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