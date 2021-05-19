300-метровый небоскреб накренился в Китае и вызвал панику сотен людей

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Инцидент произошел 18 мая. Люди в панике убегали подальше от высотки, которая внезапно дала крен.
В Китае накренился небоскреб, передает zakon.kz.
18 мая в Шэньчжэне 300-метровая высотка внезапно накренилась. Это привело в ужас сотни местных жителей и туристов, пишет Life.ru.
Что послужило этому причиной, неизвестно. В городе не было ни землетрясений, ни сильных ветров.
Находившиеся здании SEG Plaza люди рассказали, что отчетливо почувствовали движение. А те, кто был снаружи, увидели крен. Началась паника: люди массово побежали от небоскреба как можно дальше.
Здание полностью опустело в течение полутора часов, его закрыли. Также ограничено передвижение около высотки.
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