Объявлены первые десять финалистов "Евровидения-2021"

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"Евровидение" завершится 22 мая.
Стали известны первые десять финалистов международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает zakon.kz.
Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся 18 мая.
На сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов:
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Россия: Manizha – Russian Woman
Швеция: Tusse – Voices
Украина: Go_A – SHUM
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Как отмечает "24 Showbiz", в финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:
Италия: Måneskin – Zitti e buoniФранция: Barbara Pravi - VoilàИспания: Blas Cantó – Voy a quedarmeГермания: Jendrik – I Don’t Feel HateВеликобритания: James Newman – EmbersНидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
"Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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