"Золотую" воду пьют люди на севере Казахстана

В селе Талшик из кранов бежит ржавая вода.

Жители североказахстанского села Талшик пожаловались, что им подают непонятную жидкость светло-бурого цвета в качестве питьевой воды, сообщает zakon.kz.

Люди прозвали ее "золотой" водой и сравнивают с пивом, кофе, апельсиновым соком и другими напитками, информирует Петропавловск.news.

Люди говорят, что эта беда появилась не вдруг. Еще в прошлом году, на пике коронавируса вода в селе периодически исчезала на несколько дней. Сельчане даже устраивали пикет, чтобы привлечь внимание властей Акжарского района. Но до сих пор местная вода совершенно не годится для питья.

Большинству сельчан приходится подвергать воду дополнительной очистке, чтобы ее можно было использовать для приготовления еды. Они устанавливают фильтры с обратным осмосом, который постоянно очищает и сливает воду в септик.

Затраты за один месяц… Фильтры — 26 тысяч тенге. Их покупаем в городе, чтобы очистить воду, фильтр постоянно сливает и наполняет канализационный септик. Одна выкачка - 3500 тенге. В течение месяца выкачиваем 4 раза, - рассказывает жительница Талшика Шынар.

При этом стоимость одного кубометра воды для физлиц — 142 тенге.

После подключения прессы жители добились следующего ответа:

15 мая 2021 года комиссия в составе руководителя отдела ЖКХ и директора ТОО "Акжар-су СКО" была произведена проверка состояния воды и выяснения причины на территории абонента Зеленской Л. действительно было выявлено, что у абонента подавалась ржавая вода. 15 мая на территории села Талшик не было зарегистрировано каких-либо порывов, которые могли бы послужить поводом для такой подачи воды (мутной, ржавой и т.д.). Во время осмотра было выявлено, что возможной причиной послужило неправильное подключение к трубопроводной магистрали или изношенность бандажа. На данный момент не является возможным произвести осмотр в связи с отсутствием абонентского колодца, - пояснила представитель водоснабжающей организации.

Примечательно, что по правилам разрешение на подключение водопровода дается только при условии установки абонентского колодца за счет потребителя… Кроме того, местные жители утверждают, что на территории села Талшик практически отсутствуют задвижки: в случае аварийных ситуаций водоснабжение отключают во всем населенном пункте.

Но после поступления новых жалоб представителям "Акжар-су" пришлось более плотно заняться этой проблемой и в село все же подали нормальную воду. Но насколько ее хватит точно не ясно.

Около 10 часов утра были приняты в работу вопросы по поводу воды поступившие от населения 15 мая 2021 года. В связи со сложившейся ситуацией нами было решено провести промывку магистрального водопровода, произвести сброс воды через пожарный гидрант магистрального водопровода на территории села Талшик. Было заблаговременно подано уведомление населению села Талшик о том, что будут проведены работы по очистке воды, то есть качество воды было ухудшено из-за высокого содержания железа в воде. Работы нами проводились около 6-7 часов, - сообщили представители организации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!