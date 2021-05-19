Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу

"Красная" зона в матрице оценки снова расширилась.

Казахстан вернулся в "красную" зону по эпидситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки на 19 мая, Шымкент снова вернулся в "красную" зону. Также там находятся: Алматы, Нур-Султан, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области, ЗКО.

В "желтой" зоне - Костанайская, Мангистауская, Павлодарска, Алматинская области.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

Казахстан на матрице попал снова в "красную" зону.

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