Дорожная карта бизнеса-2025: Реальная история о пользе программы

Предприниматели по этой программе оплачивают кредиты по ставке 6% годовых

Как холдинг «Байтерек» через дочернюю организацию - Фонд развития предпринимательства «Даму», реализует государственную программу «Дорожная карта бизнеса-2025», выяснил zakon.kz.

На протяжении нескольких лет «Дорожная карта бизнеса» остается одной из самых востребованных программ, по которым работает Фонд «Даму». На данный момент действует ДКБ-2025, являющаяся продолжением программы ДКБ-2020, которая имела успех в свое время. В 2021 году в рамках ДКБ-2025 было поддержано 12689 проектов на общую сумму кредитного портфеля 258,68 млрд тенге.

Предприниматели по этой программе оплачивают кредиты по ставке 6% годовых, так как остальную часть ставки банка субсидирует государство. Если начинающий предприниматель, работает на рынке менее 3 лет, и у него не хватает залогового обеспечения, то он должен предоставить 15% от размера залогового обеспечения, так как остальное гарантирует Фонд «Даму». Для предпринимателей, работающих более трех лет, Фонд «Даму» может прогарантировать 50% от суммы залога. Если по итогам 2019 года было оказано поддержки 4128 проектам на общую сумму кредита 229,8 млрд тенге, то по итогам 2020 года эти цифра составили 12590 проекта и 626,3 млрд тенге соответственно.

Об эффективности и пользе программы для казахстанских предпринимателей zakon.kz попросил рассказать координатора по закупкам и финансам ТОО "Caspian Contractors Trust Atyrau" Толегена Шайдуллина.

- Расскажите, пожалуйста, немного о вашем бизнесе? Чем занимается ваша компания и в чем ее уникальность? Сколько человек в ней работают? Пользуется ли ваша продукция спросом?

- Наша компания ТОО «Caspian Contractors Trust Atyrau» предоставляет модульные решения и металлоконструкции для нефтегазовой промышленности. Наш завод оснащен передовым немецким и итальянским оборудованием по металлообработке, а высокотехнологичный цех по покраске, по признанию специалистов, является единственным в своем роде в Казахстане. Особой гордостью для нас является цех горячего цинкования, где установлена ванна с расплавленным цинком длиной 13 метров. Мы осуществляем услуги горячего цинкования для предприятий Западного Казахстана.Продукция завода признана на трех крупнейших нефтегазовых проектах Казахстана (Кашаган, Тенгиз, Карачаганак), как соответствующая самым высоким требованиям местных и международных стандартов.Так как мы выпускаем номенклатуру изделий из конструкционной стали, то относимся к обрабатывающей промышленности и являемся субъектом среднего предпринимательства. Благодаря внедренной технологичности, жестко соблюдаемой политике безопасности труда и окружающей среды наша продукция востребована у нефтяных компаний и их подрядчиков.

- Какую поддержку вы получили от дочерней организации холдинга «Байтерек» - Фонда «Даму» и в рамках какой государственной программы? Что было реализовано за счет поддержки Фонда «Даму»? Каковы ваши планы?

- Мы видели потребность в дополнительной линии с ЧПУ по обработке стальных листов. Поставленная цель «увеличить наши производственные мощности и сократить трудозатраты на других операциях» достигнута. Для приобретения данной линии наш банк предоставил инвестиционный займ сроком 5 лет. А Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», в рамках госпрограммы «Дорожная Карта Бизнеса 2025», произвел субсидирование ставки вознаграждения. Я считаю, что «длинные деньги» и субсидированная ставка вознаграждения на уровне инфляции – это отличный вариант финансирования капитальных вложений.

- В чем преимущество оказываемой государственной поддержки для бизнеса?

- По моему мнению, на текущий момент, бизнес принимает решения о развитии, учитывая доступность инструментов государственной поддержки. Для малого и среднего бизнеса предоставлены возможности получать консультации, бесплатно обучаться и получать гранты на совершенствование бизнес-процессов и внедрение стандартов. Но удешевление финансирования является самой востребованной мерой поддержки предпринимательства. С другой стороны, предприниматели должны стремиться к постоянному совершенствованию. Я благодарен сотрудникам регионального филиала по Атырауской области АО Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» за грамотные консультации и отсутствие длительных бюрократических процедур.

Альберт Ахметов

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