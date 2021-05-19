Супружеская пара обвиняет медиков в подмене детей в Павлодаре

На павлодарскую областную больницу подали в суд в связи с вероятностью подмены младенцев.

Бывшая жительница Павлодара считает, что в роддоме перепутали детей и вместо родной дочери отдали ей чужую девочку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ирбис ТВ.

Светлана Педченко три года назад переехала в Новосибирск из Павлодара, где у нее родились трое детей. В 1993 году в городской больнице №2 она родила девочку, и в это же время с разницей в 20 минут там родилась еще одна девочка. Они обе оказались на одном столе для пеленания, где медики могли случайно их перепутали.

Она не была похожа на моего старшего сына. Сын у меня светлый, голубоглазый, а тут мне кладут девочку темную, с темными глазами. У моего мужа чеченские корни, мне даже в голову не могло прийти, что это не мой ребенок. Даже на секунду я не могла такое представить, - говорит Светлана Педченко, мать.

Сейчас ее дочери уже 27 лет. В прошлом году Светлане в социальных сетях попалось на глаза фото женщины, которая показалась знакомой. Зашла на ее страницу и увидела девушку очень похожую на себя. Тогда-то она и заподозрила, что детей в роддоме могли перепутать.

Мы поехали в Павлодар, мы встретились. Да, девочка выросла, выросла в семье, ее любили. Все, слава Богу, с ней нормально, все хорошо. Но жизнь не вернуть, ничего не изменить, а душа-то болит. Это непонимание, как жить дальше, что делать, - рассказывает Светлана Педченко.

Подтвердил опасения женщины тест ДНК, который показал, что дочь биологически не ее на 100%. Светлана вместе с мужем решили подать иск против больницы.

Сейчас в производстве павлодарского городского суда находится гражданское дело по иску Педченко Олега Павловича и Педченко Светланы Владимировны к павлодарской областной больнице им. Сулатнова, с привлечением третьих лиц - управления здравоохранения по Павлодарской области о компенсации морального вреда. В данное время гражданское дело на стадии рассмотрения, - прокомментировал Руфат Ергалиев, пресс-секретарь павлодарского городского суда.

Супруги требуют 20 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. Вторая семья, к слову, иск не подавала. Всего у Светланы было 3 детей. Второй скончался спустя сутки после рождения. Официально — от двусторонней пневмонии. Это случилось в 1991 году в том же родильном отделении павлодарской городской больницы №2.

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