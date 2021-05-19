Курс доллара вырос на торгах

Доллар подорожал почти на 1,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,54 тенге, поднявшись сразу на 1,42 тенге, передает zakon.kz.

Но еще более существенно вырос курс евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,5-429 тенге, евро – 520-524,5 тенге, рос. рубль - 5,70-5,86 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 19 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,13%, составив $64,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 1,08% — до $67,97 за баррель.

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