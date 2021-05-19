Женщины составляют 70% работающих дистанционно казахстанцев

Ситуация на рынке труда стабильно восстанавливается, нивелируя негативные последствия коронакризиса.

В Казахстане, согласно данным АО "Центр развития трудовых ресурсов", в первом квартале 2021 года 73,7 тыс. человек работали дистанционно, 70,2% из которых – женщины, проживающие преимущественно в городе, передает zakon.kz.

Как отмечают в центре, ускорение процесса перехода на гибкие формы занятости из-за COVID-19 на протяжении большей части 2020 года сегодня отображается в широком распространении дистанционной занятости в Казахстане.

Выведение в свет трудовой деятельности граждан, уже работавших или начавших работать дистанционно, в свою очередь позволило ускорить процесс принятия альтернативных форм занятости обществом. Результатом этого в Казахстане стало развитие так называемой экономики свободного заработка, активное вовлечение в трудовую деятельность женщин и сельских жителей.

Так, к примеру, каждый 3-й дистанционно занятый по стране является сельским жителем, и только 14% от всех находящихся на "удаленке" работодателями предоставлены средства коммуникации, – отметила директор Департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.

Как показывает международный опыт, что развитие сектора услуг и расширение занятости на неполный рабочий день, как альтернативная форма занятости, стали мощными факторами в расширении участия женщин в рабочей силе в странах-членах ОЭСР.

Вместе с тем, несмотря на очевидные плюсы работы из дома, существует риск увеличения рабочего времени и размытие границ между работой и личной жизнью. Однако темпы распространения гибких форм занятости набирают обороты, придавая новые характеристики повседневной занятости.

Кроме того, еще одним показателем влияния пандемии на казахстанский рынок труда стало изменение численности временно незанятых, которые, сохраняя формальную связь с работодателем, были вынуждены не работать фактически по инициативе работодателя. Их численность достигла пика во 2-м квартале прошлого года и сократилась на 74% до 139,6 тыс. человек в 1 квартале 2021 г. А по сравнению с 4-м кварталом 2020 года уменьшение составило 5% или 7,1 тыс. человек.

Как отмечают эксперты, в целом в 1-м квартале текущего года ситуация на рынке труда стабильно восстанавливается, нивелируя негативные последствия коронакризиса.

Численность рабочей силы по сравнению с 4-м кварталом прошедшего года увеличилась на 35 тыс. человек (0,4%), составив 9 млн 232 тыс. человек. Занятость растет как среди наемных (+27,2 тыс. чел. до 6 млн 703 тыс. чел.), так и среди самозанятых (+9,4 тыс. чел. до 2 млн 078 тыс. чел.).

В разрезе видов экономической деятельности наблюдается нарастание темпов восстановления в секторах услуг, при этом отрасли сельского хозяйства, строительства, искусства и развлечений, финансовой и страховой деятельности претерпевают отток занятости. Квалификационная же структура меняется в сторону увеличения специалистов средней квалификации и соответственно сокращения доли высококвалифицированных занятых, – сообщила Александра Молчановская.

Так, численность руководителей и специалистов-профессионалов сократилась на 16,2 тыс. и 13,5 тыс. человек соответственно. В то же время возросло количество специалистов-техников (+41,2 тыс. чел.), операторов производственного оборудования (+33,5 тыс. чел.), работников сфер услуг и продаж (+8,7 тыс. чел.), а также фермеров и рабочих сельского хозяйства (+6,3 тыс. чел.). В свою очередь неквалифицированных работников стало больше на 6 тыс. человек.

Наряду с этим, в сравнении с 4-м кварталом 2020 года количество безработных сократилось на 1,7 тыс. человек, составив 451,3 тыс. При этом уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

Так, уровень безработицы остается самым высоким на юге страны – в Алматы и Туркестанской области (в обоих регионах 5,2%), а также в г. Шымкент (5,1%). При этом наименьший уровень безработицы наблюдается в Карагандинской области (4,5%) и г. Нур-Султан (4,6%).

Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости, на конец апреля 2021 года составила почти 215 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике равен 2,3%.

Наибольший уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Туркестанской (4,6%), Атырауской и Западно-Казахстанской (в обоих регионах 4,4%) областях.

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