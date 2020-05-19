Сбербанк запустил уникальный сервис для предпринимателей

Сервис позволяет клиентам открывать счета для ИП в своем смартфоне, не выходя из дома или офиса.

Пандемия изменила мир, повлияв на быстрый и где-то вынужденный переход в онлайн. Это коснулось буквально каждой сферы. Казахстанский бизнес не стал исключением и активно погружается в диджитал-среду, развивая онлайн-каналы продаж и коммуникаций с клиентской аудиторией.

Важную роль в эффективности бизнес-процессов играют инструменты, помогающие управлять денежными операциями и счетами. Нужны максимально продуманные подходы, часто выходящие за рамки стандартного банкинга.

В помощь индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и микробизнеса Сбербанк запустил новый сервис в приложении "СберБизнес". Сервис позволяет клиентам ДБ АО "Сбербанк" открывать счета для ИП в своем смартфоне, не выходя из дома или офиса, что особенно актуально в период пандемии.

Главная особенность "СберБизнеса" заключается в максимальной простоте и удобстве его использования. Пользователь может контролировать состояние счетов своих организаций, используя любое мобильное устройство с доступом в Интернет на платформах Android и iOS. В распоряжении клиента – все необходимые шаблоны платежных поручений, возможность их подписания и отправки в банк для исполнения. Сам процесс открытия счета для новых клиентов упрощен и сопровождается простыми понятными шагами. Необходимость предоставления пакета документов при открытии счета полностью отсутствует.

К преимуществам, которые становятся доступны пользователю при скачивании "СберБизнеса", также можно отнести целый ряд дополнительных информационных сервисов. К примеру, информация по счетам компании, выписки в режиме онлайн, курсы валют, а также списки ближайших отделений и банкоматов.

При разработке "СберБизнес" особое внимание было уделено вопросам безопасности использования приложения. Сбербанк, как и в случае с другими своими продуктами, гарантирует полную безопасность в обслуживании клиента и его компании посредством нового приложения. Пользователь в любое время может сменить пароль доступа к сервису, воспользоваться биометрической идентификацией и электронной подписью, используя сеансовый ключ.

Скачать приложение "СберБизнес"

Для справки:

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 15 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.04.2021 г. занимает 2 место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. По итогам 2020 года Банк вошел в ТОП-30 крупнейших налогоплательщиков с иностранным участием в Республики Казахстан. Налоговые отчисления в 2020 году составили более 20 млрд. тенге. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 110 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в Алматы.

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