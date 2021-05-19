Кандасы сталкиваются с рядом проблем в Казахстане – депутаты

Есть две основные причины, по которым Казахстану нужны зарубежные казахи. Первое – увеличится население, второе – переселение на родину спасет кандасов от потери родного языка и национальных обычаев, а также от политического давления, считают депутаты.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос фракции "Ак жол", в котором поднимаются проблемы этнических казахов, прибывших на историческую родину. По его словам, вопросы, поднятые в запросе, вызывают интерес у правительства, передает zakon.kz.

Депутаты фракции "Ак жол" направили на имя заместителя премьера Тугжанова запрос о демографии в Казахстане.

В документе говорится, что Казахстан занимает 9 место по площади и 64 место по численности населения. Что касается плотности населения, то в мире в среднем на квадратный метр приходится 56 человек (в Узбекистане 76), а в Казахстане - всего 6,7 человек.

С 2012 года в стране отрицательное сальдо миграции увеличилось до 30 тысяч. В результате пустеют села в регионах, которые граничат с другими странами.

По данным фонда "Отандастар" за границей живет около 7 млн этнических казахов. Казахов, заинтересованных в том, чтобы переехать в Казахстан – 1,5 млн. Но переехать на историческую родину им трудно.

В 1993 году Казахстан выделял квоту для 60 тысяч человек (10 тысяч семей), в 2009 году для 100 тысяч (20 тысяч семей), в 2021 году Казахстан выделил квоту для 1426 человек.

Одна из причин этого – ликвидация Агентства по миграции. Миграционными вопросами стали заниматься министерства, распределение квот передали акимам областей. Из-за того, что акимы избегали трудностей по размещению кандасов (ранее оралманов – ред.), не думая о благополучии страны, а о своем душевном спокойствии, резко упало распределение квот по регионам, - пишут депутаты.

Депутаты предлагают реорганизовать Агентство по миграции и выделять квоты 20 тысячам семей.

По словам депутатов, зарубежные казахи, приехав в Казахстан, сталкиваются с рядом проблем. Первое - им тяжело получить гражданство.

В России, Израиле и других странах для получения гражданства нужен всего один документ, вопрос с гражданством решается за один день. В Казахстане же требуется собрать 48 документов. Пока человек собирает их, срок части документов истекает и бумаги становятся недействительными.

У нас тоже нужно уменьшить число документов и сразу давать гражданство людям казахской национальности, - считают депутаты.

Для получения гражданства они предлагают ввести экзамен на знание казахского языка.

Второе – кандасам нужно предоставить документ о том, что они казахи. С 1992 года его выдавала "Всемирная Ассоциация казахов". Документ был исключен постановлением правительства в 2005 году, но определение Ассоциации все равно продолжало действовать. Так продолжалось до 2017 года. С того года, по словам депутатов, никто не занимается этим вопросом. В результате зарубежные казахи не могут доказать, что являются казахами, а приехав в Казахстан не могут получить гражданство.

Фракция "Ак жол" предлагает проработать вопрос с механизмом выдачи такого документа.

Третье - для получения гражданства у этнического казаха должен жить родственник в Казахстане. Такое требование выдвигает не иностранное государство, а Казахстан, подчеркивают депутаты.

Есть также и бытовая сторона вопроса. В случае, если кандас просит у акимата участок для выпаса скота, ему откажут, потому что для выделения земли нужен скот. Если кандас обратится в банк для получения кредита на покупку скота, ему откажут, потому что ему нечего заложить, у него нет ни земли, ни скота.

Тогда как кандас, который со слезами на глазах переехал на родину, чтобы видеть наш голубой флаг, должен жить? Может сначала следует давать кредит, и потом он сможет заложить землю и скот? – пишут депутаты.

Следующая проблема: Казахстан не признает дипломы этнических казахов, полученных за рубежом, указывают мажилисмены.

По их словам, есть две основные причины, по которым Казахстану нужны зарубежные казахи. Первое – увеличится население, второе – в некоторых зарубежных странах они не знают родной язык, переселение на родину спасет их от потери родного языка и национальных обычаев, а также от политического давления.

В связи с этим депутаты предлагают следующие меры:

1. увеличить квоты для кандасов до 20 тысяч семей в год;

2. создать центры адаптации и интеграции в регионах;

3. увеличить финансирование проектов фонда "Отандастар" по поддержке кандасов за рубежом;

4. обеспечить онлайн-участие представителей консульства и самого заявителя из страны проживания в заседаниях комиссии;

5. предоставлять беспроцентные ссуды и налоговые льготы на срок до 5 лет для занятия сельским хозяйством. Предоставление скидок на лизинг сельхозтехники;

6. предоставить земельные участки для строительства жилья и ведения хозяйства.

Заместитель премьера ответил на депутатский запрос коротко.

В настоящее время вопросы, поднятые в запросе, вызывают интерес у государства и разрабатывается властями. Сообщаем, что ответ будет предоставлен позже, - написал Ералы Тугжанов.

"Взято на контроль" - так написано в ответе заместителя премьера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!