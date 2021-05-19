В аэропорту Алматы перенесли рейсы

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Задержка на вылет коснулась рейсов в Нур-Султан, Батуми, Костанай.
В аэропорту Алматы перенесли время вылета рейсов, передает zakon.kz.
В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину.
Были введены временные ограничения на два часа, с 11.30 до 13.30 час., в связи с некоторым повреждением полосы, ее восстанавливают, заканчиваются работы. Вторая полоса была на плановом ремонте. Поэтому на час-полтора сдвигается в расписании вылет из Алматы, - сообщили в аэропорту.
Задержка на вылет коснулась четырех рейсов: в Нур-Султан, Батуми, Костанай.
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