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В аэропорту Алматы перенесли рейсы

Фото: zakon.kz 19 мая 2021, 13:16

Задержка на вылет коснулась рейсов в Нур-Султан, Батуми, Костанай.

В аэропорту Алматы перенесли время вылета рейсов, передает zakon.kz.

В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину.

Были введены временные ограничения на два часа, с 11.30 до 13.30 час., в связи с некоторым повреждением полосы, ее восстанавливают, заканчиваются работы. Вторая полоса была на плановом ремонте. Поэтому на час-полтора сдвигается в расписании вылет из Алматы, - сообщили в аэропорту.

Задержка на вылет коснулась четырех рейсов: в Нур-Султан, Батуми, Костанай.

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