В Германии предложили поделить территорию России

По мнению граждан Германии площадь России слишком большая для одной страны.

Читатели немецкого издания Die Welt посчитали что Россия обладает слишком большой территорией для нее одной и эту землю стоило бы "по-братски" поделить с другими народами, передает zakon.kz.

В Die Welt вышла статья, посвященная российскому присутствию в Арктике. Издание указало на залежи природных запасов в этом регионе, становящихся все более доступными вследствие глобального потепления и привлекательных для других государств. При этом Россия четко обозначает в качестве только своего владения.

Некоторые пользователи отметились эмоциональными комментариями под материалом, отмечает Взгляд.

Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно, - написал в комментариях под материалом пользователь Egal E.

Что вы там сказали? "Арктика" принадлежит России? Не на этой планете... – написал gray m.

После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах, – высказался Ludwig B.

Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что "русская Арктика" - это просто сон. Да еще и дурной", – ответил ему gray m.

Хотя были и другие мнения

В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, "голубь мира" под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать – другого и не следовало ожидать, – написал tdb.

Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа – часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде, – добавил Fred M.

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