Срок представления заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов истекает 20 мая

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Кроме того, необходимо представить расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками.
Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что 20 мая 2021 года истекает срок представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, передает zakon.kz.
Речь идет о форме 328.00, уплате НДС в ЕАЭС и акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2021 года. Кроме того, в случае заключения договора о временном возмездном землепользовании или получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2021 года необходимо представить расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00. Также в случае получения экологического разрешения в апреле 2021 года плательщики с объемами платежей до 100 МРП (1 МРП составляет 2 917 тенге) в суммарном годовом объеме должны представить Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год и уплатить плату за эмиссии в окружающую среду по произведенному выкупу норматива. Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!