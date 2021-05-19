Бизнесмены Алматы приостановили арендные платежи акимату

Алматинские предприниматели получили возможность временно не платить по договорам аренды с городским акиматом.

Акиматом города Алматы проводится работа по приостановлению начисления арендных платежей по договорам аренды с представителями МСБ в период с 1 января по 30 июня 2021 года, передает zakon.kz.

Данная мера обоснована постановлением правительства от 20 мая 2020 года "Об утверждении Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2021 года" в целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса,

По состоянию на май месяц текущего года Управлением государственных активов Алматы заключены 307 договоров аренды с субъектами МСБ.

В настоящее время повторно запущен функционал сайта, позволяющий арендаторам малого среднего бизнеса подать заявку и заключить дополнительные соглашения на приостановление арендных платежей, по аналогии в период действия ЧП на территории РК.

По состоянию на 19 мая 2021 г. принято и обработано 216 заявок на приостановление арендных платежей.

Также на сайте Управления государственных активов Алматы www.gov.kz/memleket/entities/almaty-depfin имеется подробная видеоинструкция по подаче заявки на приостановление арендных платежей.

При этом план по поступлениям в доходную часть бюджета сократился на 256,4 млн тенге.

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" Управлением государственных активов Алматы запущен виртуальный консультант, чат-бот gosaktivy_bot в приложении Telegram, который может ответить на все вопросы по аренде государственного имущества.

За отчетные 2020 год Управлением государственных активов с 20 марта до конца 2020 года в рамках исполнений поручений Президента РК и внесений изменений в НПА заключены 1432 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей, при этом доходная часть поступлений сократилась с 740,29 млн тенге до 382,1 млн тенге.

Ежегодно в аренду передается свыше 60 тыс. кв.м государственных площадей, где общественное питание (школьные столовые) составляет -39,5%, частные школы и детские сады – 24,54%,прочие (нотариусы, ателье, офисы и т.д.) -16,32%, обучающие и спортивные секции – 9,2%,буфеты и столовые в государственных учреждениях -7,82%,антенны сотовых операторов – 1,14%,КСК, обслуживающие компании – 1,02%,банки, кассы и вендинговые автоматы -0,46%.

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