Свой Людвиг Аристархович появился в одной из высоток Алматы

Третью неделю неизвестный справляет нужду в лифте. Пока его не поймали, а местный житель бьет тревогу, считая, что это маньяк.

В одном из домов в Алматы неизвестный длительное время справляет нужду в лифте, передает zakon.kz.

В редакцию прислали видео с гневным комментарием за кадром:

Уважаемые соседи, проявите бдительность, детей одних не оставляйте. Кто так делает? Не по людски это. И это третью неделю продолжается. Жандосова 150/1 17-ти этажный дом. Участковые, КСК, куда смотрите? Почему не занимаетесь этим? Срочно примите меры!

Автор видео сообщил, что они вызвали полицию. Сотрудники приняли заявление.

Житель дома опасается, что это делает психически неуравновешенный человек, который может представлять опасность для детей. Выследить нарушителя по камерам видеонаблюдения жители, с их слов, не могут.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Людвиг Аристархович - герой проекта "Наша раша", которого играл комик и актер Михаил Галустян. Он играет мстительного и ворчливого консьержа питерского элитного дома на Фонтанке, который в отместку справлял нужду под дверьми жителей дома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!