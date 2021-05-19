Аким Усть-Каменогорска спас заложницу

Подробности инцидента пока неизвестны.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар спас заложницу, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в местных СМИ. Сообщалось, что инцидент случился поздно вечером 18 мая в Усть-Каменогорске, в мкр. Бабкина Мельница. Вооруженный топором мужчина взял в заложники и закрылся в доме, требуя, чтобы к нему пришли представители власти. Аким города решил прийти на помощь. Жаксылык Омар поехал к нему, вошел в дом и попросил отпустить супругу. Подробности разговора неизвестны, но в результате женщина вышла из дома. А дальше мужчина выкинул в форточку топор и вышел на улицу.

Советник акима Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов подтвердил эту информацию.

Как очевидец события подтверждаю, что в ночь с 18 на 19 мая один из жителей микрорайона угрожая расправой над своей сожительницей, потребовал встречи с представителями местной власти. Прибыв на место происшествия. Жаксылык Омар оказал содействие органам полиции и выступил в качестве переговорщика. После того, как он вошел в дом, оттуда вышла заложница, а затем и сам мужчина, отложивший оружие. Информация о происшествии вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. Учитывая это, хотел бы заверить сограждан, что данная информация полностью соответствует действительности, - сообщил Турсимбетов.

В пресс-службе ДП ВКО предоставили свой комментарий по этому инциденту.

18 мая в Управление полиции Усть-Каменогорска поступило телефонное обращение 35-летнего мужчины о том, что он угрожает физической расправой своей гражданской супруге. Прибывшие на место сотрудники полиции и прокуратуры начали вести с ним диалог. Спустя время удалось уговорить мужчину выйти и отпустить женщину. Жертв и пострадавших удалось избежать. В ходе дальнейшего разбирательства он был доставлен в медицинское учреждение для оказания психологической и медицинской помощи. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - сказано в сообщении.

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