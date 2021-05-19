Одну поймали, вторая в бегах: подробности избиения подростка в Алматинской области

Принимаются меры к ее задержанию.

В Алматинской области задержана одна из участниц разбойного нападения на подростка, сообщает zakon.kz.

Этот инцидент произошел в поселке Боралдай Илийского района 13 мая. Тогда две женщины жестоко избили несовершеннолетнюю девушку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 2 УК РК (Групповое хулиганство), - уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что был допрошен водитель такси, перевозивший участниц инцидента из мкр. Айнабулака в поселок Боралдай.

Также было проверено большое количество женщин в возрасте от 25 до 40 лет по приметам имеющим сходство с разыскиваемыми.

Читайте также:

Избиение подростка в Алматинской области. Мать рассказала подробности

19 мая в Алматы задержана 27-летняя местная жительница, которая после предъявления доказательств, дала признательные показания. Вторая участница инцидента, 30-летняя жительница села Байтерек Енбекшиказахского района установлена. Находится в бегах, принимаются меры к ее задержанию, - добавили в полиции области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!