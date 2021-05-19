Байбек: Состав политических советов Nur Otan в регионах обновился на 51%

Nur Otan всегда должен совершенствоваться.

Первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook рассказал, как правящая партия исполняет свои предвыборные обещания, сообщает zakon.kz.

По его словам, с первых же дней после победы на выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней Nur Otan приступил к практической реализации предвыборных обещаний.

Так, были утверждены 217 детальных дорожных карт по каждой области, городу и району. Для системного контроля за их исполнением созданы 14 республиканских и 1738 региональных общественных советов, куда помимо депутатов вошли известные общественники, эксперты и журналисты.

В соответствии с поставленными Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым задачами в межэлекторальный период оптимизирована структура Центрального аппарата, по всей стране в проактивный формат взаимодействия с населением перешли общественные приемные и филиалы партии.

Как сказал Елбасы, Nur Otan всегда должен совершенствоваться, "не стоять на месте". Партия должна объединять и поддерживать людей с активной гражданской позицией, креативными идеями и проектами. Именно поэтому ключевым элементом инициированной системной перезагрузки Nur Otan-а в ходе выборов стали общереспубликанские внутрипартийные праймериз. Сегодня, в межэлекторальный период, работа по усилению кадрового потенциала партии активно продолжается. Так, на прошлой неделе завершились выборы во все представительные партийные органы областей, городов и районов. Состав политических советов Nur Otan-а в регионах обновился на 51%, - отметил Бауыржан Байбек.

По его информации, представленность женщин увеличилась с 29 до 35%, молодежи до 35 лет – с 11 до 22,5%. Доля госслужащих снизилась в 2 раза - с 18 до 9%. Более трети – это представители неправительственных организаций, журналисты, блогеры, предприниматели, а также работники сельского хозяйства и промышленности. Каждый второй – участник прошедших праймериз.

Как подчеркнул Бауыржан Байбек, серьезным шагом в обновлении партии стали также выборы руководителей всех первичных организаций "Nur Otan"-а (всего 4517). Так, по итогам голосования более 566 тысяч партийцев, 20% руководителей "первичек" обновились, а 80% - переподтвердили мандат доверия.

Задача Nur Otan-а – это формирование эффективной партийно-политической повестки и кардинальное усиление работы партийцев на местах. Сегодня важно нацелить всех нуротановцев на эффективную реализацию концепции "Слышащего государства" Президента страны Касым-Жомарта Токаева, а именно: открытое обсуждение и артикулирование проблемных вопросов, усиление "обратной связи" с населением, широкую поддержку гражданских инициатив, а также системный мониторинг эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств и т.д. Как сказал Елбасы, три главных принципа нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии. Уверен, что вместе мы реализуем все намеченные планы и данные нами предвыборные обещания, - заключил он.

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