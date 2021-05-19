Платные участки автодорог запустят в Туркестанской области в июне

Система находится в тестовой эксплуатации, полный запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в июне 2021 года.

По государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы Жол" в Туркестанской области планируется запуск 3-х платных участков автодорог общей протяженностью 359 км. Об этом сообщили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Это участки:

Шымкент – Ташкент – 84 км;

Шымкент – Кызылорда – 195 км;

Шымкент – Тараз – 80 км.

В настоящее время полностью завершены работы по устройству арок контроля с установкой программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего беспрерывное наблюдение за транзитом транспортных средств. При этом система будет открытого типа, то есть полное отсутствие шлагбаумов и тем самым без всякого ограничения движения. Всего на территории Туркестанской области установлено 11 промежуточных арок контроля, в том числе по направлению в Ташкент – 3 ед., по направлению в Тараз – 2 ед., Кызылорда – 6 ед., - сообщили в МИИР.

Система находится в тестовой эксплуатации, полный запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в июне 2021 года.

Ставки платы за проезд по платным участкам находятся на утверждении в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. При этом за основу взяты аналогичные ставки платы по уже существующим платным участкам (Нур-Султан-Щучинск, Алматы-Хоргос и т.д.).

Как отмечается, предусмотрены более 20 способов оплаты. Это банки второго уровня (включая приложения интернет-банкинг каспи, хоумбанк и т.д.), платежные терминалы (Qiwi, woopay), а также операторы мобильной связи Кселл, Актив, Билайн посредствам отправки СМС.

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