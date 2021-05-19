Правила работы на "дистанционке" закрепят законодательно

Распространение коронавируса на территории Казахстана привело к изменению режима работы.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы", передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в мировой практике дистанционная работа активно развивается и широко распространена правовая возможность сочетания работников стационарной и дистанционной работы. В настоящее время согласно Трудовому кодексу, дистанционная работа определена как особая форма осуществления трудового процесса вне места нахождения работодателя с использованием процесса работы информационно-коммуникационных технологий на постоянной основе, - сказала депутат Мажилиса Жанат Омарбекова, представляя документ.

Вместе с тем, как она добавила, распространение коронавируса на территории Казахстана в 2020 году привело к изменению режима работы с переводом сотрудников на удаленную работу в среднем до 70%.

Сложившаяся практика организации дистанционной работы в стране показала на разрыв между конкретными процессами в сфере труда в период пандемии и трудовым законодательством страны. Учитывая, что были выявлены проблемы, депутатами внесены ряд предложений. Они касаются внесения понятия дистанционный и комбинированно-дистанционной работы по соглашению сторон. Комбинированная работа позволит чередовать периоды работы как по месту, так и вне места расположения работодателя. Одним из острых вопросов, с которыми столкнулись сотрудники в связи с переводом на дистанционную работу, стало обеспечение средствами коммуникаций, компьютерами и другими средствами, - пояснила парламентарий.

В связи с чем в законопроекте предусмотрена норма, что при временно-дистанционной работе на период введения ЧП, объявления ЧС и введения ограниченных мероприятий, в том числе, карантина, необходимость обеспечения работников средствами коммуникаций и возмещение расходов определяется актом работодателя.

В случае, если работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодатель может выплачивать компенсацию, размер, порядок и сроки которой устанавливаются по соглашению сторон. Регламентирован порядок направления по акту работодателя на дистанционную работу госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, которые осуществляют служебные обязанности без заключения трудового договора. Закреплено право работодателя заключать договор о защите конфиденциальной информации, которую используют работники при дистанционной работе. В целях защиты трудовых прав работников предусмотрена норма по установлению в трудовом договоре фиксированного учета рабочего времени, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем, в пределах рабочего времени и с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени, - отметила Омарбекова.

При этом, по соглашению сторон трудового договора, для работников, занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени с применением суммированного учета рабочего времени. С принятие законопроекта будет обеспечена защита трудовых прав работников путем четкой регламентации дистанционной работы и закрепление прав и обязанностей сторон трудового договора.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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