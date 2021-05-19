Мажилисмены требуют защитить граждан от действий кредитных мошенников

Это настоящее бедствие - Куспан.

Мажилисмены требуют срочно предпринять меры по защите граждан от действий распространяющегося финансового мошенничества, сообщает zakon.kz.

В этих целях депутаты предлагают рассмотреть технические возможности реализации гражданами права на "добровольный отказ" на открытие кредитов, а также обязать кредитные учреждения принять конкретные меры по недопущению использования мошенниками чужих персональных данных для получения займа.

С таким заявлением выступила сегодня на пленарном заседании Мажилиса член парламентской фракции партии Nur Otan Айгуль Куспан.

Обращаясь с депутатским запросом к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой, парламентарий сообщила о стремительно увеличивающихся фактах обращения граждан, ставших жертвами кредитных мошенников, которые, используя персональные данные граждан без их ведома, оформляют на них займы.

Это настоящее бедствие, угроза безопасности для нашего государства, потому что оно подрывает веру наших граждан. Вы только задумайтесь, каково это – оказаться в положении человека, который узнал об оформленном на него огромном кредите спустя месяцы, когда его уже начинает тревожить коллекторская организация или его счета заблокированы судебными исполнителями, - сообщила Айгуль Куспан.

Депутат заявила, что людям прямо перед вылетом в аэропорту впервые сообщают об имеющемся ограничении на выезд за рубеж в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по кредитам, которые они не брали.

Так, житель Алматы узнал, что неизвестный мужчина оформил кредит на сумму 1,5 млн тенге на его имя по утерянному ранее удостоверению. Он был вынужден несколько месяцев доказывать, что не брал этот заем.

Кроме того, есть много примеров оформления займов на чужое имя мошенниками, владеющими лишь 12-тизначным ИИН граждан. Так, житель Усть-Каменогорска продавал запчасти машины на сервисе объявлений OLX. Потенциальный покупатель обманным путем, войдя в доверие продавца, попросил его ИИН и через микрокредитную организацию оформил на него кредит в размере 250 тысяч тенге.

По словам мажилисмена, жертвам кредитных мошенников приходится тратить свое время на судебные тяжбы, почерковедческие и иные экспертизы. А это, очевидно, большой стресс и другие неудобства, связанные с затяжными уголовно-процессуальными действиями.

Некоторые годами не могут доказать свою непричастность к этим кредитам. Иные не имеют средств на квалифицированную юридическую помощь. Это, в основном, пожилые люди, для здоровья которых такие стрессовые ситуации крайне опасны.

Один из вариантов решения рассматривается в России, - сообщила Айгуль Куспан, отметив, что там обсуждается возможность оформления гражданами "добровольного запрета" на открытие кредитов.

Практически это означает, что граждане не будут платить по оформленным на них кредитам, если они заранее предупредили, что не намерены получать займы, пояснила депутат, подчеркнув, что данные об отказе гражданина от займов будут фиксироваться в их кредитной истории. А кредитные учреждения будут обязаны отказывать в оформлении займа при наличии такого запрета, в противном случае, у них не будет возможности требовать оплаты по кредиту.

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