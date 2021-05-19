Финансирование весенней посевной завершилось в Казахстане

В этом году бюджетные займы на сумму 70 млрд тенге выданы 2611 сельским предпринимателям.

В Казахстане завершилось финансирование весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР) текущего года. Данную работу холдинг "Байтерек" провел через дочернюю организацию "Аграрная кредитная корпорация" (АКК).

В этом году бюджетные займы на сумму 70 млрд тенге выданы 2611 сельским предпринимателям. Программой кредитования "Кең дала" по льготной ставке до 5% годовых АКК профинансированы работы на площади 3,3 млн га. В разрезе регионов большинство заявок традиционно поступило из Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, а также Туркестанской областей. К примеру, только в Туркестанской области в этом году льготный заем на общую сумму 5,7 млрд тенге получили 1 438 сельхозпроизводителей (СХТП), представленных преимущественно мелкими крестьянскими и фермерскими хозяйствами.

Корпорация является крупным финансовым оператором весенне-полевых и уборочных работ с 2016 года. На реализацию этих целей из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства в виде льготных займов. С прошлого года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева сумма на проведение ВПиУР увеличена до 70 млрд тенге.

Благодаря программе "Кең дала" фермеры вовремя начали посевную кампанию, пополнили оборотные средства на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ, запасных частей для ремонта сельхозтехники, а также оплачивают заработную плату работникам. Займы выдаются по льготной процентной ставке от 1,5% годовых, но не более 5% годовых для конечного заемщика.

Сезон весенне-полевых работ представляет собой достаточно короткий период времени. В условиях ограниченного срока формируется большой поток заявок от хозяйств и агроформирований на кредитование. К примеру, в этом году было подано 2 611 заявок, что на 7 % больше аналогичного показателя в прошлом году.

В целях максимального ускорения сроков и расширения доступности кредитования, а также охвата большего числа СХТП, Аграрная кредитная корпорация через фондирование вовлекает возможности и широкую сеть других финансовых институтов: банков второго уровня, микрофинансовых организаций, 217 кредитных товариществ, объединяющих более 30 тысяч СХТП.

В этом году 63 млрд тенге из 70 было распределено путем фондирования финансовых институтов.

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