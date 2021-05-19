Адвокаты просят суд изменить меру пресечения экс-главе "СК Фармация"

Они также не могут поговорить со своим подзащитным из-за плохой связи.

Адвокаты по делу ТОО "СК Фармация" попросили суд изменить меру пресечения экс-главе Берику Шарипу на домашний арест, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском суде Нур-Султана продолжается судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа. Дело, как сообщалось ранее, рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч.4 п.3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч2.

Вчера, 18 мая, согласно вашего письма по разрешению на доступ в здание СИЗО, нами, то есть адвокатами, был произведен выезд, однако мы не могли попасть к своему клиенту. Ссылка была на то, что город Нур-Султан находится в "красной" зоне по заболеванию КВИ. В связи с этим нам отказали. Нам сказали, что нужно общаться через скайп. Хотя я уже больше недели не могу переговорить со своим подзащитным по той причине, потому что не могу дозвониться по указанным номерам телефонов, чтобы записаться на переговоры по скайпу. Даже если мы записываемся, нам дают всего лишь 15 минут времени для разговора. Этого времени нам не хватает. Более того, мы не можем передать документы, потому что связываемся по скайпу, — сказал один из адвокатов Шарипа Бауыржан Бибатыров.

Он напомнил, что согласно Конституции каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, но в данном случае адвокаты не могут оказать ее, так как не имеют доступ к своему подзащитному, а выделенного времени по интернету через Skype не достаточно.

С учетом вышеизложенного прошу вернуться для изменения меры пресечения на более мягкое, а именно на домашний арест. Всем известно, что на домашнем аресте также есть ограничения по выходу из дома и другие моменты. Также наш подзащитный на сегодняшний день уже не работает в ТОО "СК Фармация" и не может повлиять на ход суда, считаю, что имеются все основания, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, — отметил адвокат.

Его поддержали другие коллеги: адвокат Ардак Балпыков и Ерлан Макенов, повторив, что Берик Шарип уже не является руководителем ТОО и не может оказать какое-либо давление на свидетелей.

Переговоры по скайпу затруднительны, там связь плохая. Мы не можем полноценно осуществлять свою работу. На сегодня отпали основания полагать, что каким-то образом Шарип может оказать давление на свидетелей. Полагаем, что есть все законные основания, чтобы удовлетворить ходатайство, - отметил один из адвокатов Ардак Балпыков.

В свою очередь прокурор Дастан Купербаев заявил, что приведенные доводы несостоятельные и не видит оснований менять меру пресечения.

Считаю доводы несостоятельными, поскольку с 26 апреля идет главное судебное разбирательство, никто не связь не жаловался. Связь стабильная, встречи в СИЗО никто не запрещал, а вопросы можно по скайпу обсудить. В этой связи, считаю, ходатайство оставить без изменений, — сказал прокурор.

Выслушав стороны, судья Канат Дуйсембиев попросил защиту подсудимого письменно обратиться к нему по фактам, когда им не разрешили зайти в СИЗО для встрече с Бериком Шарипом.

Уважаемая защита, изменения меры пресечения в отношении Шарипа уже был предметом рассмотрения. Судом уже было принято решение. Суд, конечно, на любой стадии может вернуться, но при определенных условиях: будь-то заболевания или другие обстоятельства. Но те обстоятельства, которые перечислил адвокат, они, на мой взгляд, несостоятельны. В части доступа со стороны защиты напишите мне обращение, в какие дни вы ходили, но вас не пустили. В этой части я рассмотрю, подготовлю письмо в КУИС, чтобы они решили вопрос. В случае нерешения, то к вашему ходатайству я повторно вернусь, — заверил судья Дуйсембиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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