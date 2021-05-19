Казахстан в "красной" зоне: что сказал Минздрав

Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации в стране и ходе реализации вакцинации".

В Службе центральных коммуникаций” при Президенте РК прошел брифинг с участием представителей Министерства здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации в стране и ходе реализации вакцинации". Спикерами выступили: первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. Смотрите трансляцию на сайте.

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