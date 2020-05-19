Новый Renault DUSTER появился в Казахстане

Автомобиль обрел новые современные функции.

Езда по городу или горным дорогам? Семья, дети или работа? Вы любите внедорожники? Renault предложил универсальный автомобиль для самых взыскательных автолюбителей – новый Renault DUSTER. Чем отличается внедорожник Renault DUSTER нового поколения от своего предшественника, выяснял корреспондент zakon.kz.

Renault DUSTER дебютировал в 2012 году, имел большой успех у покупателей благодаря адаптации к суровому климату и дорогам постсоветских стран, универсальности и надежности. Машина оказалась готова к резким перепадам температур, экстремальным морозам и жаре.

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Большим плюсом модели стал полный привод: 90% покупателей Renault на рынке СНГ предпочли полноприводные версии. Это – универсальный, семейный автомобиль, сочетающий в себе компактность и универсальность.

В 2021 году Renault представил совершенно новый DUSTER. Второе поколение модели.

Renault DUSTER получил новый кузов с увеличенной жесткостью, новый динамичный турбированный мотор и коробку передач. Благодаря электроусилителю руля внедорожник теперь гораздо легче в управлении. Багажник увеличился на символические 20 литров, существенно обновился интерьер и внешний вид. Водителя встречает большой экран мультимедиа со встроенным навигатором и системой Яндекс.Авто

Автомобиль обрел новые современные функции, например, камеры кругового обзора, которые помогут при парковке и преодолении бездорожья. Водитель, например, может видеть положение каждого переднего колеса в отдельности. Эргономика салона вышла на новый уровень, там более комфортные сиденья с подогревом в два уровня. DUSTER теперь может похвастать обогревом руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений.

За безопасность отвечают 6 подушек безопасности, включая шторки на дверях, а также штатная система ESP.

Первые владельцы нового Renault DUSTER уже оценили динамику нового двигателя TCe 150 с турбонаддувом в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Переключений практически незаметно, а турбина подхватывает практически сразу, с 1700 оборотов двигателя. При этом внедорожник весьма экономичен. За городом он расходует 6,6 л, в городском цикле 9 л на 100 км пути.

Новый Renault DUSTER стал современнее, но не растерял своих выдающихся качеств, за которые его ценят фанаты. Автомобилю сохранили короткие свесы спереди и сзади, относительно небольшой вес, а также подключаемый полный привод с блокировкой. Благодаря этому DUSTER остался универсальным помощником на все случаи жизни. Он подходит одинаково хорошо для передвижения по городу, как и для покорения легкого бездорожья. Так что больше никаких компромиссов! Более подробно здесь: renault.kz

Альберт Ахметов

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