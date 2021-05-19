Асфальт тает вместе со снегом - депутат о сельских дорогах

Сельчане больше всех страдают - Саиров.

На пленарном заседании Мажилиса член фракции партии Nur Otan Ерлан Саиров обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру по вопросу строительства дорог в сельской местности.

Как отметил парламентарий, в рамках Государственной программы "Нұрлы жол" на 2020 – 2025 годы для развития местной сети дорог будет направлено порядка 1 трлн тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов.

В то же время программой развития регионов до 2025 года Правительством предусматривается доведение сети дорог с твердым покрытием городских населенных пунктов до 100%, районных центров до 50% и сельских округов и населенных пунктов до 20%.

Мы считаем, что Правительству следует обратить пристальное внимание на развитие и качество дорог местного значения в сельской местности. Сельчане больше всех страдают от необустроенности, порой и отсутствия дорог, – заявил депутат, отметив, что в аулах и селах проживает более 8 млн наших сограждан.

В своем депутатском запросе Ерлан Саиров обозначил ряд проблемных вопросов, без кардинального решения которых невозможно говорить о качестве, соответствующем современным стандартам.

Первое. Разобщенность и фрагментарность в проводимой политике по причине реализации проектов развития и содержания местной сети дорог в составе бюджетных программ нескольких администраторов.

По словам депутата, сегодня региональные автодорожные сети находятся в составе трех администраторов бюджетных программ (МНЭ, МТиСЗН, МИИР) в рамках программ "Ауыл-Ел бесігі", "Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 годы" и других.

Второе. Показатели технического состояния автодорог "хорошее" и "удовлетворительное" не имеют четких технических критериев, то есть не базируются на едином техническом показателе и состоянии дороги, закрепленным национальным стандартом.

Третье. Преждевременное разрушение отремонтированных дорог ввиду превышения установленных осевых нагрузок грузовыми автомобилями.

Говоря об этом, мажилисмен заявил, что по данным официальной статистики по протяженности автомобильных дорог в разрезе технических категорий только 9,3% дорог страны могут воспринимать нагрузку более 10 тонн на ось, при этом 90,7% всех дорог не способны воспринимать даже минимальные нагрузки существующих марок грузовых автомобилей и находятся в зоне риска.

В-четвертых, отметил депутат, акиматы сами финансируют, обеспечивают контроль, выдают и приостанавливают лицензии в сфере строительства дорог, а также сами занимаются приемкой и вводом объектов в эксплуатацию. Тогда как уполномоченный орган по автомобильным дорогам не имеет какие-либо регулятивные инструменты в отношении местных дорог.

Вместе с тем, отметив существующий острый кадровый голод в отрасли дорожного строительства, Ерлан Саиров заявил, что не хватает элементарно дорожников, проектировщиков, мостовиков, вплоть до лаборантов, грейдеристов и т.д. При этом в некоторых ВУЗ-ах и СУЗ-ах обучение этих специальностей закрывается.

Результаты данных системных пробелов мы наблюдаем ежегодно, когда на дорогах местной сети "асфальт тает вместе со снегом", - сообщил парламентарий.

Учитывая изложенное, фракция партии Nur Otan считает, что Правительству следует принять следующие меры:

1. Создать систему единого администрирования бюджетных программ, в приоритете которого должно быть высокое качество строительства дорог;

2. Организовать вертикаль системы государственного контроля качества по стране и выработать независимую государственную аудиторскую систему дорожного хозяйства с реализационными и контрольно-надзорными функциями местной сети дорог;

3. При распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием приоритетно предусмотреть специальности по направлению проектирования и строительства дорог и мостов.

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