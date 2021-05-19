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Какая погода ждет казахстанцев 20 мая

Фото: zakon.kz 19 мая 2021, 17:25

Местами пройдут дожди с грозами.

На большей части территории Казахстана 20 мая сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и востоке местами сильный дождь.

Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, - отметили синоптики.

В Нур-Султане прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

В Алматы днем пройдет сильный дождь. Временами гроза, возможен град. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте погода без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

Рекомендации от ДЧС РК для населения при сильных осадках и ветре:

  • необходимо плотно закрыть окна в домах,
  • не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.
  • по возможности, оставайтесь дома;
  • держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;

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