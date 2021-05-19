Microsoft стала центром скандала о домогательствах

Журналисты выяснили, что в течение многих лет к сотрудницам компании были излишние знаки внимания от коллег, в числе которых был и бывший глава корпорации.

История о том, что американский миллиардер Билл Гейтс, будучи женатым, частенько приглашал подчиненных на свидания, получила продолжение. Теперь сообщается о массовых домогательствах в стенах компании Microsoft, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Телеканал сообщает, что секс-скандал с Биллом Гейтсом перерос в дело о масштабном IT-харассменте - стало известно о массовых домогательствах в офисах компании, которую он основал.

Журналисты выяснили, что в течение многих лет к сотрудницам компании были излишние знаки внимания от коллег, в числе которых был и бывший глава корпорации.

Оскорбления и недвусмысленные прикосновения были чуть ли не обычным делом. За шесть лет женщины подали больше 200 жалоб. Но виновные так и не были наказаны.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Билл Гейтс периодически пытался приглашать своих подчиненных женщин на свидания. Интересовали миллиардера женщины как в компании Microsoft, так и в его благотворительном фонде. Поведение богача не выходило за рамки, не было угрожающим, он не давил на женщин. Также стало известно, что Гейтс покинул совет директоров Microsoft в 2020 году из-за внутреннего расследования в компании. Microsoft наняла юридическую фирму, чтобы расследовать заявления сотрудницы Microsoft. Женщина утверждала, что у нее на протяжении многих лет были отношения с Гейтсом. Некоторые сотрудники решили, что мужчине необходимо покинуть совет директоров, однако сам миллиардер подал в отставку еще до окончания проверки. По словам пресс-секретаря Билла Гейтса, "роман случился почти 20 лет назад" и закончился мирным путем. Отмечается, что решение покинуть совет директоров "не было связано с этим вопросом".

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