Пострадавших от сетевых мошенников ищет полиция Алматы

Свою компанию мошенник раскручивал через Instagram.

Полиция Алматы ищет жертв сетевого мошенничества. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает zakon.kz.

По его словам, отделом полиции при УП Бостандыкского района в ЕРДР зарегистрирован ряд уголовных дел по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.2 п.1 УК РК. В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство.

В ходе расследования установлено, что гр.Ц., 1982 г.р., будучи директором и учредителем со 100% долей участия ТОО "Automaton" посредством социальных сетей Instagram с привлечением известных блогеров Казахстана осуществлял вовлечение вкладчиков, обещая приумножить вложенные денежные средства. Презентацию сетевого бизнеса, построенного на заработке на полном автомате – Автоматон гр.Ц осуществлял у себя в офисе, где убеждал потенциальных вкладчиков в законности своих действий и выплаты гарантированных процентов по вкладам. Получив от доверчивых граждан денежные средства, при этом не производя процентные выплаты по вкладам и не возвращая основную сумму долга, организатор незаконного бизнеса скрылся, - сообщил Абдрахманов на своей странице в Facebook.

В настоящее время по данному факту ОП при УП Бостандыкского района Алматы проводится досудебное расследование, местонахождение подозреваемого устанавливается.

В случае, если dы пострадали от незаконных действий указанной компании, можете обратиться в Отдел полиции или связаться по следующим телефонам: 8-708-522-64-26 Абзал Ибраев и 8-707-156-50-50 Бахытбек Ниязбеков, - написал Абдрахманов.

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