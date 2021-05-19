ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2021 по пляжному футболу

Из-за цвета болельщикам удобнее будет следить за игрой на трибунах и у телевизоров.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в России, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что при разработке мяча компания Adidas уделила внимание вопросом экологии. В частности, некоторые элементы произвели из переработанных материалов. Помимо этого, новый мяч отличается предсказуемым отскоком, а также обеспечивает мягкость касания, большую площадь контакта с ногами спортсменов благодаря крупным панелям Conext 21 ProBeach. Кроме этого, из-за цвета болельщикам удобнее будет следить за игрой на трибунах и у телевизоров.

Турнир пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!