Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Почти три года она боролась с онкологическим заболеванием.

На 54-м году жизни умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", передает zakon.kz.

Об этом сообщил ее супруг Алексей Войтюк. "Сегодня не стало нашей Танюши. Помолитесь о ней" - подписал фото улыбающейся Проценко на своей странице в Facebook муж актрисы.

В 2018 году у Татьяны был диагностирован рак.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года, и роли Мальвины стала для нее единственной работой в кино. В фильм девочка попала случайно, когда ассистенты уже сбились с ног в поисках актрисы на роль главной героин - Таню буквально нашли в поезде. А после выхода ленты на ребенка обрушились неимоверная слава и всеобщее обожание.

К слову, специально под Проценко писала роль в сказке "Про Красную Шапочку", Ролан Быков приглашал в "Чучело", но не получилось.

Проценко закончила киноведческое отделение ВГИКа, занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ, в СМИ и полиграфических компаниях.

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