В Yessenov University будут пускать только с помощью "Ashyq"

Одной из главных своих целей в Yessenov University называют минимизацию рисков распространения COVID-19.

В администрации Каспийского Университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (Yessenov University) высказались за строгое соблюдение карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Поэтому, вход в корпусы и общежития Yessenov University с 19 мая будет осуществляться с помощью приложения "Ashyq".

Одной из главных своих целей в Yessenov University называют минимизацию рисков распространения COVID-19 и создание удобной системы для защиты здоровья и безопасности студентов и работников университета.

Таким образом, создаются все условия для возвращения в университет активной студенческой жизни.

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