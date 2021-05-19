КНБ: задержан нарушитель границы, находящийся в международном розыске

Выявить его удалось оператору ОПК с помощью видеонаблюдения.

Пограничники задержали нарушителя госграницы, находящегося в международном розыске, сообщает zakon.kz.

15 мая 2021 года в железнодорожном пункте пропуска "Петропавловск" на платформе между вагонами грузового поезда сообщением "Челябинск-Петропавловск" был замечен неизвестный.

Выявить его удалось оператору ОПК с помощью видеонаблюдения.

Незамедлительно был направлен пограничный наряд для проверки информации, в результате чего задержан гражданин РФ. пресс-служба КНБ РК

В ходе проверки установлено, что задержанный находится в международном розыске.

Материал зарегистрирован в ЕРДР и передан по подследственности в Департамент полиции на транспорте по Северо-Казахстанской области.

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