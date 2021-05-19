Темпы вакцинации снизились в Алматы - Сагинтаев

Власти проводят разъяснительные работы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что темпы вакцинации снизились в городе, передает zakon.kz.

В эфире телеканала "Алматы" аким сказал, что город уже два месяца находится в "красной" зоне. Но количество заболевших снижается, благодаря в том числе вакцинации. Если раньше выявляли по 715-720 заболевших, то сейчас чуть меньше - 525.

Что касается вакцинации, то цифры такие: более 277 тысяч человек получили первый компонент, двумя компонентами привились более 159 тысяч человек.

Активнее всех вакцинировались в Наурызбайском районе, за ним следует Медеуский, Турксибский, Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы. Меньше всего провакцинировано в Жетысуском районе.

Скажу честно, темпы (вакцинации - ред.) не такие, как были ранее, темпы ниже. Но тем не менее, мы проводим работу разъяснительную, информационную. Опасений среди населения определенной категории имеются. Антиваксеры тоже не спят, каждый раз какие-то истории придумывают в Сети, сбрасывают. Хотелось бы сказать меньше слушать антиваксеров, больше доверять медицине и тем людям, которые получили прививку, провакцинировались и спокойно работают, живут и не болеют, - сказал Сагинтаев.

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