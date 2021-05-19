Аким Алматы: Благоустройство ведется с учетом мнения горожан

Все пожелания жителей учитываются, - заверил Сагинтаев.

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира передачи Akimat Live на ТК "Алматы" призвал горожан не делать поспешных выводов по ведущемуся благоустройству общественных пространств мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Работа по реконструкции пешеходной зоны Терренкур ведется на участке от вододелителя до проспекта Достык, включая гидротехнические сооружения, до улицы Макатаева. Протяженность – 8,9 км. В настоящий момент ведется реконструкция набережной реки Малая Алматинка.

Строительно-монтажные работы завершены, ведется установка спортивных и детских площадок. На месте парковки будет установлена современная детская площадка из экологически чистых материалов. Также будут установлены скамейки, урны, столбы освещения и проведено озеленение.

Сагинтаев отметил, что на данном этапе горожанам не следует делать поспешных выводов о результатах благоустройства Терренкура. Все пожелания жителей учитываются. По комфорту и удобству для всех горожан эта пешеходная зона должна стать образцовой в мегаполисе. В целом, благоустройство коснулось пешеходной зоны вплоть до проспекта Райымбека.

Аким города также остановился на благоустройстве скверов возле Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая. Основная цель - сохранение исторического облика, атмосферы и особого духа этого важного для алматинцев места.

Сейчас прокладывают трубы для подключения фонтана "Неделька", проводится укладка гранитной брусчатки. Были сняты люстры со знаменитых арок фонтана – их приведут в порядок, восстановят былой исторический вид и вернут на место.

Демонтажа и сноса декоративных арок и гранитных лестниц не будет. Планируется восстановить исторический облик сквера как объекта культурного наследия. Также, учитывая пожелания жителей города, в сквере будут установлены торшерные лампы с теплым освещением, чугунные скамейки и урны.

По проекту предусмотрена пересадка кустарников и зеленых насаждений для того, чтобы открыть обзор на сквер и фонтан "Неделька" со стороны улиц Кабанбай батыра и Жамбыла. Зеленые насаждения будут пересажены в другое место внутри сквера. Подрядной организацией, осуществляющей данные работы, предоставлено гарантийное письмо по обеспечению ухода за зелеными насаждениями сроком на 2 года.

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