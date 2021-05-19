Акмолинская область станет центром притяжения культурной жизни страны

Выбор города в качестве этого почетного статуса не случаен, прокомментировали в управлении культуры.

На открытии республиканского фестиваля "Рухани казына-2021", посвященного 30-летию Независимости страны, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова озвучила решение оргкомитета об определении Кокшетау культурной столицей Казахстана 2021 года, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Теперь весь год областной центр под своей эгидой будет принимать участников конкурсов среди работников государственных музеев, библиотек, объектов досуга и других организаций культуры.

Выбор города в качестве этого почетного статуса не случаен, прокомментировали в управлении культуры.

Наш регион – священный край, с уникальной культурой, историей, природой. Земля здесь вдохновляет людей на творческие порывы, дарит энергию и силу. Ее красота, певучесть и таинственность рифмуется с судьбами многих земляков, прославивших край. Это страна песнопения великих чародеев музыки Биржан – Сала, Ахан – Серэ, Укілі Ыбырая. Они создатели и родоначальники великих Сарыаркинских напевов, которым нет конца. Их песни будут звучать на земле Казахстана всегда, находя все новых исполнителей и развивающих эти мотивы творцов. руководитель областного ведомства Айгуль Сабитова

Акмолинская земля родила целую плеяду литературных талантов. Здесь Магжан Жумабаев замыслил своего "Батыра Баяна", Сакен Сейфуллин создал поэму "Кокшетау", Ильяс Жансугуров написал о легендарном скакуне Ахана – сері Кулагере, романом "Ботагоз" блеснул Сабит Муканов. Любимы в народе писатели и поэты Жакан Сыздыков, Жумагали Саин, Малик Габдуллин, Ильяс Есенберлин, Сейтжан Омаров.

О любви к Кокшетау, людях, живущих в чудесном городе, писали многие писатели, поэты, историки, краеведы… Как звучны и прекрасны о моем любимом городе слова Сакена Сейфуллина: "… Кокшетау легенды в народе живут, И не только певцы о ней песни поют, Даже звучные ветры, летящие с гор Шепот древних легенд и преданий несут, - поделился своими впечатлениями акын Кудайберли Мырзабек.

К слову, по мнению местных жителей, фестиваль – значимое событие в культурной жизни, которое, безусловно, окажет большое влияние на развитие региональной литературы, популяризацию творчества местных акынов-импровизаторов, писателей и сал-сері.

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